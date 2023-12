Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 17.12.2023 - Fahren unter dem Einfluß von Alkohol

Altenkirchen (ots)

Die PI Altenkirchen erhielt am frühen Morgen des 17.12.2023 Mitteilung über eine Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Pkw in auffallend unsicherer Fahrweise auf der B 8 aus Weyerbusch kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen unterwegs sei. Auf einem an die Kölner Straße Altenkirchen angrenzenden Tankstellengelände touchierte die Fahrerin mit ihrem Pkw ein parkendes Fahrzeug, hier entstand jedoch kein Sachschaden. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde eine erhebliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin festgestellt, sie wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus Altenkirchen verbracht, weitere Folgemaßnahmen wurden durchgeführt.

