Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann findet 500 EUR in Commerzbank und übergibt sie der Polizei - Eigentümer gesucht!

Celle (ots)

Celle - In einer beeindruckender Weise hat ein 65-jähriger Mann aus Celle Ehrlichkeit bewiesen. Er fand am 26.10.2023, gegen 04:00 Uhr morgens in der Filiale der Commerzbank am Großen Plan 500 EUR in bar und entschied sich, sie ohne Beanspruchung eines Finderlohns an die Polizei Celle zu übergeben.

Anstatt sich über den unerwarteten Geldsegen zu freuen oder gar in Versuchung zu geraten, sich das Geld in die eigene Tasche zu stecken, handelte der Mann auf vorbildhafte Weise.

Die Polizei Celle ist begeistert von dem aufrichten Verhalten des ehrlichen Finders.

Die 500 EUR wurden mittlerweile an das Fundbüro der Stadt Celle übergeben.

Der rechtmäßige Eigentümer des Bargelds möge sich bei der Polizei Celle oder direkt beim Fundbüro der Stadt Celle melden:

Polizei Celle

Jägerstraße 1 29221 Celle Tel.: 05141 / 277-0

Stadt Celle - Fundbüro

Am Französischem Garten 1 29221 Celle Tel.: 05141 12-3342

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell