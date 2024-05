Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Lindauerstraße ordnungsgemäß abgestellten Ford B-Max beim Rangiervorgang mit dem Heck touchiert und hierbei Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro verursacht. Nachdem er seinen Mitfahrer aussteigen lies entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter 07541/701-0 um Hinweise zum Verursacher oder dessen Mitfahrer.

Überlingen

Geldbeutel geraubt

Zu einem Raubdelikt ist es am Sonntagmorgen zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in Überlingen am Landungsplatz gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 31-jährige Geschädigte in einer öffentlichen Toilette, als er von zwei bislang unbekannten Tätern unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen und anschließend seines Geldbeutels beraubt wurde. Nachdem die Täter zunächst in Richtung Jakob-Kessenring-Straße flüchteten, kehrte einer der Beiden zu dem zwischenzeitlich auf einer Parkbank sitzenden und nicht unerheblich alkoholisierten Geschädigten zurück, ging diesen erneut körperlich an und versuchte ihm obendrein noch sein Mobiltelefon zu entwenden. Hiergegen konnte sich der junge Mann zur Wehr setzen und flüchten. Der 31-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tatverdächtigen sollen beide ca. 20-25 Jahre alt mit südländischem Aussehen gewesen sein und hätten mit Akzent gesprochen. Einer der Beiden hätte zur Tatzeit einen Hut mit Krempe, ähnlich eines Cowboyhutes, der andere eine schwarze Weste getragen. Sowohl das Opfer, als auch seine Angreifer fuhren kurz vor der Tat mit einem Linienbus von Friedrichshafen nach Überlingen und lernten sich auf der Fahrt flüchtig kennen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen und bittet unter 07541/701-0 über sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell