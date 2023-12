Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall in Wohn- und Geschäftshaus in Wesertal

Kassel (ots)

Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 17:50 Uhr, drangen zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam in das Objekt in Oedelsheim ein. Dort stießen sie auf die 67-jährige Besitzerin. Diese wurde aufgefordert die vorhandene Geldbehältnisse zu öffnen. Die Geschädigte öffnete diese, die Täter entnahmen die Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männl., ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug eine dunkle Vliesjacke, eine dunkle Mütze, sowie einen helle medizinische Mundschutzmaske. Täter 2: männl., ca. 170 groß, dunkle Bekleidung (näheres nicht bekannt), trug eine dunkle Mütze und eine dunkle medizinische Mundschutzmaske.

Sollten Hinweise auf die Täter oder sonstige Hinweise zur Tat gegeben werden können, wird gebeten die Polizei in Kassel unter 0561-910-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell