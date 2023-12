Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der B 251

Kassel (ots)

Am Freitag, den 01.12.23, gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 251 zwischen Korbach und Meineringhausen. Ein 56-jähriger aus Waldeck geriet in einer Rechtskurve mit seinem PKW in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem PKW der 66-jährigen frontal zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten kamen schwer verletzt in umliegenden Krankenhäuser. An den PKW entstand Totalschaden. Zur Aufklärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 251 war ca. 4 Stunden voll gesperrt.

