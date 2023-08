Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hochfeldstraße; Tatzeit: 01.08.23, 03.15 Uhr; In der Nacht zum Dienstag schlugen noch unbekannte Täter gegen 03.15 Uhr ein Fenster eines Jugendheims an der Hochfeldstraße ein. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein, entwendeten aber nach dem bisherigen Ermittlungsstand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für ...

