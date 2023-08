Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mann bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lowicker Straße

Unfallzeit: 31.07.23, 07.20 Uhr;

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde am Montag ein 54 Jahre alter Mann aus Aalen. In einem Baustellenbereich auf einem Sportplatzgelände an der Lowicker Straße stand der 54-Jährige zwischen einem Transporter und einer Wand. Ein Sattelzug wollte gegen 07.20 Uhr an der Stelle den Kurvenbereich durchfahren, dabei schwenkte das Heck aus und drückte den Transporter in Richtung der Wand. Der 54-Jährige wurde zwischen Wand und Transporter eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Fahrer des Sattelzuges war ein 58-Jähriger aus Lutherstadt Wittenberg. (fr)

