Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei sucht Zeugen nach Dachstuhlbrand

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (23. August, gegen 18:55 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Dachstuhls an der Alten Schanze aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen - zwei Mehrfamilienhäuser sind derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 in Kontakt zu treten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell