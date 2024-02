Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ladendetektiv verfolgt Ladendiebin und wird bedroht - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag überführte ein 40-jähriger Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt im Säulenweg eine Ladendiebin. Als diese um kurz vor 20:30 Uhr mit einer schwarzen Adidas-Sporttasche voll mit Diebesgut aus dem Geschäft flüchtete, nahm er die Verfolgung auf. Als er die Frau einholen und am Arm ergreifen konnte, drohte diese, dass sie ein Messer zücken werde, so sie nicht losgelassen werde. Sie riss sich schließlich los und rief einen ihr augenscheinlich bekannten Mann zu Hilfe. Dieser rannte auf den Ladendetektiv zu und schlug ihm ins Gesicht. In einem Gerangel gelang es dem 40-Jährigen noch, die Tasche mit dem Diebesgut an sich zu bringen. Dann flohen die beiden Tatverdächtigen in einem VW. Der Polizeiposten Schriesheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Tatverdächtigen. Gegen diese wird wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls sowie einer Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell