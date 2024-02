Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck aus Wohnung entwendet

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Montag zwischen 7.40 Uhr und 15 Uhr in eine Wohnung in der Lessingstraße ein. Als die Wohnungsinhaberin gegen 15 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Wohnungstür einen Spalt weit offen stand. Bei einer Nachschau in der Wohnung fand sie ihren Safe geöffnet vor, in dem mehrere Schmuckstücke aufbewahrt wurden. Außer dem Schmuck wurde scheinbar nichts Weiteres aus der Wohnung entwendet. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden, unter: 06221-34180.

Um ihr Sicherheitsgefühl zu stärken und einen Einbruch zu vermeiden, informieren sie sich hier über Tipps, wie sie ihr zu Hause sicherer machen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell