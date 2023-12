Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Leuchtende Traktoren und Lkw: Erste Versammlung lief ohne Vorkommnisse - Vorsicht vor Verkehrsbeeinträchtigungen

Schleiden / Kall (ots)

Ohne besondere Vorkommnisse endete am heutigen Samstag (16. Dezember) eine durch die Polizei Euskirchen mit Streifenwagen begleitete Versammlung, die unter dem Motto stand "Ein Funken Hoffnung, ohne Landwirte und Lkw geht es nicht. Demonstration gegen die steigenden Kosten für Landwirte und Demonstrationen".

Die Versammlung mit insgesamt 24 Fahrzeugen (Traktoren und Lkw) begann mit einer Kundgebung am Finanzamt in Schleiden-Gemünd gegen 16 Uhr und endete mit einer Abschlusskundgebung in der Auelstraße in Kall.

Die Polizei Euskirchen bittet um Vorsicht und warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen, zu denen es durch Traktoren-Fahrten am morgigen Sonntag (17. Dezember) ab 16.30 Uhr im Bereich Mechernich, Bad Münstereifel und Euskirchen kommen kann. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso gemäß des eigenen Mottos "Einen Funken Hoffnung" überbringen wollen.

Die Polizei Euskirchen begleitet auch diese Versammlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell