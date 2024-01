Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (29. Januar 2024) kam es zwischen 08:15 Uhr und 16:25 Uhr am Brühlscher Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 19-jährige Nutzer eines grauen BMW 320 D hatten den Wagen auf einem Parkplatz neben der dortigen Fahrradstation abgestellt gehabt. Der Mann aus Issum musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im vorderen Bereich des Wagens auf der Fahrerseite feststellen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher in einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein muss.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Aktualisiert 30.1. um 14:04 Uhr

