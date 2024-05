Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter soll sich vor Frau entblößt haben

Wegen Exhibitionistischer Handlungen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Unbekannter sich am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr an einem Fußgängerweg in der Binger Straße vor einer Frau entblößt haben soll. Der Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren soll aus einem älteren Pkw ausgestiegen und an der Fußgängerin vorbeigegangen sein, bevor er seine Hose herunterließ. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten dauern an. Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen / Laiz

Außenspiegel abmontiert und gestohlen

Den Außenspiegel eines geparkten Pkw haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Keltenstraße abmontiert und gestohlen. Durch die Tat entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Neufra

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer zu, der am Sonntagmittag auf der B 32 zwischen Gammertingen und Neufra mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abkam. Der 50-Jährige prallte in einer scharfen Rechtskurve in die Leitplanke und schleuderte eine Böschung hinab. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An der KTM entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Maschine.

Bad Saulgau

Einbruch in Schrebergarten

Einen Akkuschrauber, eine Stichsäge und mehrere Ladegeräte samt Akkus waren die Beute eines Einbrechers, der zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in einen Schrebergarten im Glockeneichweg eingestiegen ist. Der Unbekannte hebelte die Türe der Gartenhütte auf, bei seiner Tat richtete er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

