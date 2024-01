Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Einwirkung berauschender Mittel gefahren

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 19:50 Uhr kontrollierten die Beamten einen Audi in der Nordhäuser Straße. Die 35-jährige Fahrerin aus Sachsen-Anhalt war auf dem Weg ihr Kind abzuholen. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass sie im Vorfeld Alkohol komsumuiert haben musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Die Fahrt war sodann für die Dame beendet, eine Blutennahme wurde durchgeführt sowie ihr Führerschein sichergestellt.

Gegen 22:40 Uhr wurde in der Förstemannstraße in Nordhausen ein Segway (E-Scooter)kontrolliert. Der durchgeführte Drogenvortest im Rahmen der Verkehrskontrolle des Fahrers schlug an und zeigte bei den Substanzen Cannabis und Kokain ein positives Ergebnis. Weiterhin konnte bei dem 26-jährigen Mann aus Nordhausen ein Tütchen mit einer weißen Substanz aufgefunden werden, bei der nun der Anfangsverdacht wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt besteht. Die Ermittlungen dazu dauern an.

