Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Falschfahrer attackiert Passanten verbal

Wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Falschparker. Ein 58 Jahre alter Mann war am Montag gegen 11.30 Uhr auf den Porsche-Fahrer aufmerksam geworden, der sein Auto offenbar ohne Berechtigung auf einem der Behindertenparkplätze des Bodenseecenters abgestellt hatte. Auf das augenscheinliche Fehlverhalten angesprochen, soll der Sportwagen-Fahrer sein Gegenüber beleidigt und bedroht haben. Der 58-Jährige notierte sich das Kennzeichen des Pkw und erstattete Anzeige bei der Polizei. Den Fahrer, dessen Identität noch ermittelt werden muss, erwartet eine Anzeige. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr einen im Hyllerweg abgestellten Pkw zerkratzt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine Delle hat ein Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver in der Straße Schnaidt verursacht. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Lackspuren lassen vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

In Gartenlauben eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Offenbar auf der Suche nach Gartengeräten hat sich ein unbekannter Dieb zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Zutritt zu mehreren Gartenlauben in der Altmannstraße verschafft. Er brach Türen auf und stahl mehrere Bohrmaschinen und eine Fräse der Marken Bosch und Makita sowie dazugehörige Ladestationen und Akkus. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unachtsamer Fahrspurwechsel - Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Montag gegen 13.30 Uhr auf der B 31n. Ein 75 Jahre alter Ford-Fahrer war von Stockach kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs und wechselte offenbar aufgrund eines bevorstehenden Staus kurzentschlossen auf die Abbiegespur nach Überlingen-Nord. Dabei übersah er eine dort fahrende VW-Lenkerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht mehr verhindern und prallte in der Folge in die Leitplanke. In dessen Folge lösten die Airbags aus und das Kind auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt. Auch die Beifahrerin des Unfallverursachers zog sich leichte Blessuren zu. Beide wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die städtische Feuerwehr im Einsatz.

Markdorf

Von Fahrbahn abgekommen

Neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen ist am Sonntag gegen 19 Uhr ein 56 Jahre alter Autofahrer. Der Mann war mit seinem Opel auf der K 7750 von Markdorf kommend in Richtung Gehrenberg unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sein Pkw mehrere Meter die Böschung hinunterrutschte und mit einem Baum kollidierte. Der 56-Jährige hatte Glück im Unglück, er kam mit dem Schrecken davon. Sein Pkw, an dem rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Salem

Kind mit Fahrrad kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach weiteren Unfallzeugen. Ein 11 Jahre altes Kind war in falscher Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs und wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Smart, dessen Fahrer im gleichen Moment aus dieser Straße ausfahren wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

