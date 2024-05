Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte beschädigen Fensterscheibe

Am Waldkindergarten im Bereich Hirscheck haben Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Glasscheibe beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Hinweise zur Tat oder zum Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Lkw-Fahrer muss ausweichen - Sachschaden

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der K 8040 zwischen Schlier und Sieberatsreute entstanden ist. Eigenen Angaben zufolge kam dem Lenker eines Sattelzugs ein bislang unbekannter schwarzer Kleinwagen mittig auf der Straße entgegen. Der 57-Jährige wich nach rechts aus und blieb mit seinem Lkw im Bankett stecken. Da der Sattelzug umzukippen drohte, musste dieser aufwendig mit zwei Bergungsfahrzeugen geborgen werden. Der bislang unbekannte Lenker des schwarzen Kleinwagens soll seine Fahrt indes in Richtung Sieberatsreute fortgesetzt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Lenker des Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Wangen

Radfahrerin wird geschnitten und stürzt

Leichte Verletzungen hat eine 48 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 15 Uhr in der Ravensburger Straße erlitten. Die Frau war mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radschutzstreifen in Richtung Leutkircher Straße unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Kia war in gleicher Richtung unterwegs und bog nach rechts in die Zeppelinstraße ab, ohne auf die 48-Jährige zu achten. Diese bremste, um einen Unfall zu verhindern, und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und an der Schulter zu, das Pedelec wurde ebenfalls beschädigt. Der bislang unbekannte Kia-Fahrer setzte seine Fahrt indes fort. Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer des roten Kia-SUV nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Einbruchsversuch scheitert

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende versucht, die Tür zu einem Ladengeschäft in der Braugasse aufzuhebeln. Aus noch unbekannten Gründen ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und gelangte nicht in das Innere des Ladens. An der Tür entstand Sachschaden. Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Fahrzeug angefahren - Fahrerflucht

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag an einem Fiat Tipo verursacht, der zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Im Niederdorf" abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Fiat hinten links und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei zu melden.

Argenbühl

Fahrzeuglenker beschädigt Grundstück und haut ab

Offenbar beim Abbiegen aus dem Gemeindeverbindungsweg Oberharprechts in Richtung Sommersbach hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Der Unbekannte kam beim Linksabbiegen mit seinem größeren Fahrzeug von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zaun und fuhr durch den weichen Untergrund. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Fahrzeuglenker geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Kißlegg

Ausweichmanöver führt zu Unfall

Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Fiat-Fahrer am Dienstag kurz nach 14 Uhr, als er auf der K 8025 Höhe Sigrazhofen einem entgegenkommenden Lkw-Lenker ausweichen musste. Dieser soll dem 18-Jährigen im Bereich einer Kuppe mittig entgegengekommen sein. Der Fiat-Fahrer wich nach rechts aus, um eine Frontalkollision zu verhindern, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte der Fiat einen Baum. Der 18-Jährige blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Leutkirch fort und konnte von der Polizei trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Sattelzug soll ein blaues Führerhaus und einen weißen Planenaufbau gehabt haben. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Wangen/Achberg

Verkehrspolizei misst Abstand

Ernüchternd waren die Zahlen einer Abstandsmessung, die Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Pfingstwochenende auf der A 96 Höhe Achberg und Neuravensburg durchgeführt haben. Knapp 500 Fahrzeuglenker haben den Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden unterschritten und müssen nun mit einem Bußgeld, einem oder mehreren Punkten in Flensburg und gegebenenfalls mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen. Ein BMW-Lenker, der am Pfingstmontag bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 158 km/h lediglich 9 Meter Abstand zum Vorausfahrenden einhielt, muss mit mehreren hundert Euro Bußgeld, zwei Punkten im Verkehrssünderregister und einem achtwöchigen Fahrverbot rechnen.

Leutkirch

Scheibe an Hallenbad eingeworfen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Dienstagmorgen eine Fensterscheibe am Hallenbad im Oberen Graben beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

