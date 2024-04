Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Wülferode

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag überschlug sich im hannoverschen Stadtteil Wülferode ein PKW mehrfach, hierbei wurde eine Person schwerverletzt.

Gegen 07:50 Uhr erreichte die Regionsleitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einem PKW in Hannover-Wülferode. In einer Kurve der Bockmerholzstraße hatte sich ein Fahrzeug mehrfach überschlagen und war im Straßengraben kopfüber zum Liegen gekommen. Der Fahrer des Fiat befand sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte noch in seinem Fahrzeug. Unverzüglich wurde die medizinische und technische Rettung durch Feuerwehr- und Rettungsdienst eingeleitet. Der 23-Jährige wurde anschließend schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein hannoversches Krankenhaus transportiert.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse vor.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 28 Einsatzkräften, 11 Einsatzfahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber bis gegen 08:45 h im Einsatz.

