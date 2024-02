Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: KFZ-Brand

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:14 Uhr, stand ein Auto in der Büchnerstraße in Flammen. Aufgeschreckt durch einen Knall entdeckte der Fahrzeughalter seinen brennenden PKW vor der Haustür. Er versuchte zunächst den Brand selbst in den Griff zu bekommen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug schließlich. Die Front des KFZ brannte vollständig aus. Darüber hinaus wurde das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen: Während Hauswand und Fenster verrußten, schmolzen bzw. deformierten die Rollläden des Fensters. Ob technischer Defekt oder Fremdeinwirkung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb)

