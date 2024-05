Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein Unfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Paulinenstraße ereignet. Eine 27 Jahre alte Fiat-Lenkerin war stadteinwärts unterwegs und erkannte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staute. In der Folge fuhr sie dem Peugeot einer 70-Jährigen auf, der durch die Wucht auf einen Rover aufgeschoben wurde. Die Peugeot-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Friedrichshafen

In Schulen eingebrochen

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zur Scheienesch-Schule verschafft. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen auf und richteten dabei rund 2.000 Euro Sachschaden an. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Ob die Taten im Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in die Tannenhag-Schule zwischen 3.5 und 6.5., in die Gemeinschaftsschule Scheienesch am 11.5. sowie in das Schulzentrum Ailingen zwischen 18.5. und 21.5. stehen, ist nicht abschließend geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt wird der angerichtete Diebstahls- und Sachschaden auf einen fünf- bis sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 sowie der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Bodenseekreis

Telefonbetrug fliegt in letzter Sekunde auf

Mitte der Woche wurden erneut zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Telefonbetrügern belästigt. Die Anrufer gaben sich vorwiegend als Polizisten aus und teilten mit, dass eine angehörige Person einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe der Angehörigen zu vermeiden, sei eine Kautionszahlung in Höhe von mehreren tausend Euro fällig. Ein großer Teil der Angerufenen erkannte die hinlänglich bekannte Betrugsmasche umgehend und legte auf. Eine 85-Jährige schenkte der erfundenen Geschichte jedoch Glauben. Vollkommen überrumpelt von der geschickten Gesprächsführung des Anrufers begab sie sich zu ihrer Bank, um sich die geforderte Summe dort ausbezahlen zu lassen. Der Bankmitarbeiter wurde jedoch hellhörig und klärte die Seniorin glücklicherweise noch rechtzeitig auf, sodass es zu keiner Geldübergabe kam. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugsversuchs. Informationen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet auf der Seite der polizeiliche Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Tettnang

Gegenverkehr gestreift

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 326. Ein 85 Jahre alter Mercedes-Fahrer geriet bei örtlichem Starkregen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Tiefgaragen-Tor beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte das Gitter-Rolltor einer Tiefgaragenzufahrt in der Mangoldstraße offenbar mutwillig beschädigt. Die Täter drückten das Rolltor ein und richteten dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Anschließend suchten sie das Weite. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

Meersburg

Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend und Mittwochnachmittag Sachschaden an einem Sportheim im Sommertalweg angerichtet. Der Vandale beschädigte eine Scheibe und richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Ins Gebäude gelangte der Täter offenbar nicht. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

