Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Sömmerda (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete für einen Fahrradfahrer in Sömmerda mit einer Anzeige. Polizeibeamte hatten bei dem 36-Jährigen am Montagabend eine geringe Menge Drogen gefunden. Allerdings konnte er sich gegenüber der Beamten nicht ausweisen. Daher fuhr man mit ihm zu dessen Wohnanschrift. Dort stießen die Polizisten auf weitere Betäubungsmittel. So muss sich der Fahrradfahrer nun wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell