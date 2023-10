Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei erfolglose Diebe

Erfurt (ots)

Warm anziehen wollten sich zwei Diebe in der Erfurter Innenstadt. Zusammen waren sie Montagnachmittag in ein Bekleidungsgeschäft gegangen. Dort war ihr Augenmerk auf zwei wärmende Westen gefallen. Kurzerhand steckten sie diese ein und beabsichtigten den Laden zu verlassen. Ohne zu bezahlen kamen sie jedoch nicht weit, denn ein Mitarbeiter sprach die beiden an und nahm die Beute im Wert von über 500 Euro schließlich an sich. Ein Langfinger nutzte seine Chance und suchte schnell das Weite. Der andere wurde von den Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell