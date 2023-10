Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv im Ruhestand verhindert Diebstahl

Sömmerda (ots)

Leicht verletzt wurde ein Zeuge, nachdem er dabei geholfen hatte einen Diebstahl zu verhindern. In einem Baumarkt in Sömmerda hatten es zwei Diebe auf Vorhängeschlösser abgesehen. So steckten sie gleich zwei davon ein. Sie beabsichtigten den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, rechneten jedoch nicht mit den aufmerksamen Augen eines ehemaligen Ladendetektivs im Ruhestand. Der 75-Jährige beobachtete die Situation und sprach die beiden an. Daraufhin bekamen die Langfinger flinke Füße und flüchteten. Der Senior nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Flüchtenden festhalten. Dieser setzte sich derart zur Wehr, dass er sich losreißen konnte und den 75-Jährigen dabei leicht verletzte. Eine ärztliche Behandlung war bei dem mutigen Senior jedoch nicht nötig. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell