POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrollen in Baustelle

Braubach (ots) - In der Nacht 02./03.03.2024 wurde in der Schlossstraße in Braubach ein E-Bike entwendet. Das E-Bike stand im Tatzeitraum vor einem Wohnanwesen und war abgeschlossen (nicht angeschlossen). Bei dem E-Bike handelte sich sich um hochwertiges Modell der Marke Bulls in blauer Farbe. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 02621-9130 ...

mehr