POL-FR: Bad Säckingen: Van streift entgegenkommendes Auto - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Montag, 22.01.2024, gegen 17:35 Uhr, ist ein Kind in der Basler Straße in Bad Säckingen in ein Auto gerannt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der 5-jährige Junge zwischen zwei am Straßenrand geparkten Autos hindurch die Fahrbahn betreten. Der Bub prallte mit dem herannahenden Auto eines 36 Jahre alten Mannes zusammen und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde umgehend von Angehörigen ...

