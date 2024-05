Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 24.05.24 auf der B 467 bei Tettnang.

Tettnang (ots)

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 467 wurden 6 Personen teils schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge, geriet ein 41 Jahre alter VW-Caddy-Lenker in Fahrtrichtung Lindau aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit dem VW Polo eines 82jährigen und prallte in der Folge mit dem Daimler-Vito eines 61jährigen zusammen. Dieser wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 41jährige Unfallverursacher wurden ebenfalls schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des 41-Jährigen wurde schwer verletzt, die beiden Kinder auf dem Rücksitz wurden jeweils leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 50000 Euro beziffert. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt. Die Bundesstraße war auf Höhe Tettnang bis 21.00 Uhr wegen Reinigungsarbeiten in beide Richtungen noch voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache, die die Verkehrspolizei Ravensburg führt, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell