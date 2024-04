Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr an der Esso-Tankstelle - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (27.04.2024)

Singen (ots)

Am Samstagmorgen hat sich im Kreisverkehr an der Esso-Tankstelle in der Radolfzeller Straße ein Unfall ereignet. Ein 65-Jähriger fuhr mit einem VW Touareg von der Waldeckstraße in den Kreisverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisel fahrenden Renault Clio einer 56-Jährigen, die in Richtung Innenstadt ausfahren wollte. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

