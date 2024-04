Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6177, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (28.04.2024)

Engen, K6177 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 6177 zwischen Engen und dem Wasserbirger Tal Verletzungen zugezogen. Der in einer Kolonne fahrende 48-Jährige kam mit seiner Ducati im leicht kurvigen Bereich von der Straße ab und touchierte in der Folge die Leitplanke. Dabei verletzte sich der Mann glücklicherweise nur leicht. An seinem Bike entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell