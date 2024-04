Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schienerbergstraße

Vordere Höristraße - insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (27.04.2024)

Moos (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Schienerbergstraße / Vordere Höristraße sind am Samstagmorgen insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden entstanden. Eine 65-Jährige fuhr mit einem Audi A1 von Weiler kommend in Richtung Bohlingen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 59 Jahre alten Frau, die von Schienen in Richtung Moos unterwegs war. Glücklicherweise blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Um die demolierten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell