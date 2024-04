Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Randalierer treten Autospiegel ab - Polizei bittet um Hinweise (28.04.2024)

Radolfzell (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben Randalierer mehrere in der Stockacher Straße geparkte Autos beschädigt. Gegen 2 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie zwei Männer durch die Straße liefen und auf Höhe der Hausnummer 18 die Seitenspiegel der im dortigen Bereich abgestellten Autos abtraten. Insgesamt machten sich die Unbekannten an fünf Wagen zu schaffen. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Zu den Männern liegt folgende Beschreibung vor: beide etwa 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet, einer hatte eine Glatze, der andere trug ein Cappy.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Randalierer erbittet das Polizeirevier Radolfzell unter der Tel. 07732 95066-0.

