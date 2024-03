Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (24) ertappt Einbrecherinnen auf frischer Tat - Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Bochum am Mittwoch, 20. März, fahndet die Polizei nach drei tatverdächtigen Frauen. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Herner Straße, nahe der Schmechtingstraße. Ein Bewohner (24) hörte Geräusche aus dem Hausflur, woraufhin er seine Wohnungstür öffnete. Im Flur ertappte er drei Frauen, die gerade versuchten, in die Wohnung seiner Nachbarin (69) einzubrechen. Beim Erblicken des 24-Jährigen flüchteten die Einbrecherinnen sofort aus dem Haus heraus und liefen in unbekannte Richtung davon.

Eine der Täterinnen sei etwa 40 bis 45 Jahre alt und zwischen 170 bis 175 cm groß. Sie habe nach Zeugenangaben ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" und einen "leicht dunklen Hautton". Bekleidet sei sie mit einem bodenlangen beigefarbenen Kleid gewesen und habe ein buntes Kopftuch mit Blumenmuster getragen.

Die zweite Unbekannte sei etwa 20 bis 25 Jahre alt und 165 cm bis 170 cm groß. Sie habe schwarze schulterlange Haare.

Die dritte Person konnte bislang nicht beschrieben werden.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

