Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Trickbetrüger

Herne (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt die beiden Trickbetrüger?

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/130374 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA gelöscht.

Am 24. Januar gegen 16.05 Uhr klingelten die beiden Tatverdächtigen an einer Wohnungstür an der Mont-Cenis-Straße in Herne. Sie gaben vor, Arbeiter auf einer nahegelegenen Baustelle zu sein und sich um den Wasseranschluss des Hauses kümmern zu müssen.

Die 78-jährige Wohnungsinhaberin ließ sie herein. Während die Hernerin im Badezimmer "den Wasserdurchfluss beobachten" sollte, durchsuchten die beiden Trickbetrüger die Räumlichkeiten. Später bemerkte die Seniorin, dass unter anderem Goldschmuck fehlte.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell