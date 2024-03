Polizei Bochum

POL-BO: Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität in nicht geringer Menge

Herne, Castrop-Rauxel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum

In den frühen Morgenstunden des 20. März hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum 21 Durchsuchungsbeschlüsse in Herne und einen in Castrop-Rauxel vollstreckt. Bei den Objekten handelt es sich zum größten Teil um Mehrfamilienhäuser und Geschäftsräume.

Den heutigen Durchsuchungen waren monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorausgegangen. Die Maßnahmen richten sich derzeit gegen 15 Tatverdächtige. Ziel war das Auffinden von Betäubungs- und weiteren Beweismitteln sowie die Vollstreckung von Untersuchungshaftbefehlen.

Es konnten insgesamt gegen vier Personen Untersuchungshaftbefehle vollstreckt werden.

Die Beamten beschlagnahmten eine größere Menge an Betäubungsmitteln, darunter Marihuana, Kokain, Ectasy, Ampthetamine und diverse Medikamente; außerdem Bargeld, Schmuck, drei Pkw, Mobiltelefone und elektronische Geräte.

Vor dem Hintergrund der andauernden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell