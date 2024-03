Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Morbach OT Weiperath (ots)

Am 13.03.2024 gegen 20:00 Uhr deponierten unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper, einen sog. Kubanischen Donnerschlag, in den Briefkasten eines Einfamilienhauses in Weiperath. Durch die Explosion entstand Sachschaden in unteren zweistelligen Bereich an besagtem Briefkasten. Dies ist bereits der zweite bekannte Vorfall. Im späteren Verlauf des Abends gegen 22:50 Uhr hatten ebenfalls unbekannte Täter einen gleichen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten eines Einfamilienhauses in Hunolstein geworfen. Auch hier wurde der Briefkasten im unteren zweistelligen Bereich beschädigt. Zeugen werden erneut aufgerufen sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

