Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beinahe-Unfall durch rücksichtsloses Überholmanöver

Neuleiningen (ots)

Am 03.02.24 kam es gegen 00:03 Uhr zu einem Beinahe-Unfall in der Sausenheimer Straße in Neuleiningen. Der 50-jährige Anzeigenerstatter teilt mit, dass er mit seinem Pkw die Sausenheimer Straße in Fahrtrichtung Tiefenthal befuhr. In einer scharfen Rechtskurve in Neuleiningen sei dieser von einem schwarzen Pkw (Marke/Modell Skoda Yeti) überholt worden. Aufgrund des nahenden Gegenverkehrs scherte der Skoda unmittelbar vor dem Anzeigenerstatter ein, sodass dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Der Anzeigenerstatter folgte dem Pkw noch bis zum Sonnenberg in Neuleiningen, wo dieser auf einen Schotterweg in Richtung Wildruhezone einbog.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei in Grünstadt.

