Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung am Saar-Mosel-Platz

Konz (ots)

Am Freitag den 15.03.2024, ca. 21:54 Uhr, ereignete sich in der Nähe des Saar-Mosel-Platzes (am Durchgang in Richtung Marktplatz) in Konz ein Körperverletzungsdelikt. Ein noch unbekannter Geschädigter wurde laut Meldung eines neutralen Zeugen aus einer Personengruppe heraus geschlagen, sodass der unbekannte Geschädigte in Folge des Schlags zu Boden fiel.

Der Täter, sowie die Personengruppe konnte durch Kräfte der hiesigen Dienststelle kurz darauf einer Kontrolle unterzogen und identifiziert werden.

Der Geschädigte, welcher sich unmittelbar nach dem Angriff in unbekannte Richtung entfernte, konnte jedoch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Auch konnte der Geschädigte durch den neutralen Zeugen lediglich als lebensälterer Mann im Alter zwischen ca. 50 Jahren und 60 Jahren beschrieben werden.

Der Geschädigte selbst, oder Personen, die Hinweise zur Tat oder der Person des Geschädigten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581 - 91550 oder der Polizeiwache Konz unter Tel. 06501-92680 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell