Polizei Bochum

POL-BO: Nicht mehr Vermisst: Annemarie W. ist wieder da!

Bochum (ots)

Die Polizei hat nach der 83-jährigen Annemarie W. aus Recklinghausen gesucht. Nach einem Einkaufsbummel mit ihrem Lebensgefährten in der Bochumer Innenstadt ist sie alleine in einen Bus gestiegen und war seit dem vermisst. Im Laufe des Nachmittags konnte Frau W. in Herne angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bitten darum, das veröffentlichte Foto der Frau nicht weiter zu verwenden und zu löschen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell