POL-RBK: Kürten - Polizei zieht Bilanz zum Auftakt der Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen"

Kürten (ots)

Am gestrigen Sonntag (14.04.) fand die angekündigte Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" am Feuerwehrhaus an der Kölner Straße in Bechen statt. Es handelte sich um die erste Veranstaltung dieser Reihe in diesem Jahr.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden insgesamt 80 Fahrzeuge, überwiegend Krafträder, kontrolliert. Deren Fahrerinnen und Fahrer kamen mit der Polizei und allen anderen Akteuren ins Gespräch, beispielsweise über das Thema Verkehrsunfallprävention oder Erste Hilfe und richtiges Verhalten nach einem Verkehrsunfall.

Gegen zwei Pkw-Fahrende wurden Strafanzeigen geschrieben; in einem Fall wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, in dem anderen Fall wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Der Fahrer eines Motorrades stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen eine Blutprobe entnommen wurde und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Vier weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhielten zwei Motorradfahrende wegen Überholens sowie ein Motorradfahrer und ein Pkw-Fahrer jeweils wegen erloschener Betriebserlaubnis.

Es wurden neun Verwarngelder erhoben und fünf Geräuschpegelmessungen durchgeführt, wobei die Messungen bei zwei Motorrädern und einem Pkw im Ergebnis zu laut waren.

Ein Motorrad und ein Pkw wurden sichergestellt und im Laufe des heutigen Tages zwecks weiterer Untersuchungen bei einem Prüfzentrum vorgeführt.

Bei kreisweiten Geschwindigkeitskontrollen an diesem Sonntag kam es zu über 200 Verstößen, wovon 35 durch Kraftradfahrende begangen wurden. (th)

