POL-KN: (Steißlingen, L223, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab - rund 10.000 Euro Blechschaden (27.04.2024)

Steißlingen, L223 (ots)

In der Nacht auf Samstag ist ein Autofahrer auf der Landesstraße 223 zwischen Orsingen und Steißlingen von der Fahrbahn abgekommen. Ein 25-jähriger VW Passat-Fahrer war gegen 2 Uhr von Orsingen in Richtung Steißlingen unterwegs. Dabei kam der junge Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve auf Höhe Wiechs von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. An dem nicht mehr fahrbereiten Passat entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

