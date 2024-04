Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa. Am heutigen Donnerstag (11.04.2024) zwischen 08:50 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Weser-Elbe Sparkasse in Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß augenscheinlich beim Ausparken gegen den geparkten schwarzen Pkw Hyundai der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Geestland (Telefon 047439280) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell