Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall beim Anfahren - 35-jährige leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Dienstag (09.04.2024) gegen 15:50 Uhr prallten zwei Fahrzeuge auf der Hauptstraße (B73) in Hemmoor zusammen. Zuvor versuchte die 24-jährige Fahrerin eines BMW aus Hechthausen vom Parkstreifen in Richtung Cadenberge in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah Sie die nachfolgende bevorrechtigte 35-jährige Fahrerin eines Audi aus Hechthausen, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch die Kollision wurde der BMW gegen einen weiteren geparkten Ford geschoben. Nach dem Unfall waren der BMW und der Audi nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Fahrerin des Audi wurde leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell