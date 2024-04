Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Dienstag, dem 09.04.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Sieverner Straße, Ecke Schmidtkuhlsweg in 27607 Geestland, Ortsteil Langen. Eine 30-jährige Geestländerin beabsichtigte mit ihrem Nissan aus Langen kommend in den Schmidtkuhlsweg abzubiegen. Hierbei übersah Sie eine aus Sievern kommende, 41-jährige aus Bremerhaven, die mit einem VW Sharan unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten und waren nicht weiter fahrbereit. Die vier Insassen aus dem VW Sharan wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. In dem Nissan saßen insgesamt drei Personen, die glücklicherweise nicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 12000 Euro geschätzt.

Gegen 16:30 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in Geestland, Ortsteil Langen. Eine 43-jährige Geestländerin fuhr aus der Straße Grasacker in den Einmündungsbereich der Debstedter Straße ein. Hier übersah Sie einen 10-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad und am VW Golf der 43-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell