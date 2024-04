POL-CUX: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagabend touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug einen in der Straße Grüner Weg abgestellten VW Golf und beschädigten diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/573-0 zu melden.

