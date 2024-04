Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Körperverletzung auf offener Straße im Bereich der Rundturnhalle in Cuxhaven gegen 12-jährigen Jungen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 02.04.2024 kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Körperverletzung in der Schulstraße (Bereich Rundturnhalle). Ein 12-jähriger Junge hatte hierbei vermutlich telefoniert und dabei einen bislang unbekannten Mann versehentlich angerempelt. Der Mann hätte daraufhin in nichtdeutscher Sprache etwas zu dem Jungen gesagt und diesem im Anschluss getreten. Anschließend habe er sich zu einem silbernen PKW begeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

