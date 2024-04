POL-CUX: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2023 für die Polizeiinspektion Cuxhaven (siehe Anlagen)

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am Dienstag (09.04.2024) gegen 15:50 Uhr prallten zwei Fahrzeuge auf der Hauptstraße (B73) in Hemmoor zusammen. Zuvor versuchte die 24-jährige Fahrerin eines BMW aus Hechthausen vom Parkstreifen in Richtung Cadenberge in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah Sie die nachfolgende bevorrechtigte 35-jährige Fahrerin eines Audi aus Hechthausen, die einen Zusammenstoß nicht mehr ...

