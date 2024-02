Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.02.2024), gegen 15:20 Uhr, war ein 28-Jähriger mit der Straßenbahnlinie 4 aus Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Am Berliner Platz stiegen zwei Jugendliche ein, mit welchen es im weiteren Verlauf zum Streit kam. Die Jugendlichen sollen dem 28-Jährigen hierbei mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. An der Haltestelle Wittelsbachplatz stiegen der 28-Jährige und einer der Jugendlichen, ein 14-Jähriger, aus und gingen in einen Supermarkt. Dort informierte der 28-Jährige die Polizei. Der 28-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben. Angaben zu dem zweiten Täter machte er nicht.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den zweiten Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell