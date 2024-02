POL-PPRP: Sachbeschädigung an Haltstellen

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer 45-jähirgen Straßenbahnfahrerin und einem 40-jährigen Autofahrer kam es am 22.02.2024, gegen 19 Uhr, in der Carl-Bosch-Straße. Es wurde durch den Unfall niemand verletzt. An der Straßenbahn und am Auto entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.800 Euro. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bitte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise aus der ...

mehr