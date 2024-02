Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an parkendem Auto

Pirmasens (ots)

Am Dienstagmorgen, zwischen 8:11 Uhr und 11:45 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen geparkten PKW in der Roland-Betsch-Straße 2 in Pirmasens. Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite des grauen Renault Megane mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

