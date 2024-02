Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kaminbrand in Merzalben

Merzalben (ots)

Am späten Dienstnachmittag ereignete sich ein Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Merzalben. Die Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und das Schadensausmaß eingedämmt werden. Während des Feuerwehreinsatzes musste der Verkehr innerhalb von Merzalben für mehrere Stunden umgeleitet werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 25.000EUR belaufen. |piwf

