POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots) - Am Montagmorgen, gegen 3 Uhr trat oder drückte ein bisher unbekannter Täter gewaltsam die Hauseingangstür in der Rehstraße 2 in Pirmasens ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Kontaktdaten für ...

