LPI-EF: Motorrad gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es auf einer Kirmes im Erfurter Ortsteil Marbach zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 01:00 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Schwarzburger Straße von einem unbekannten Täter mit einem Bierglas geschlagen und dabei schwer verletzt. Der Täter war circa 1,75 m groß, hatte eine Glatze, trug einen Dreitagebart und hatte weiße Tunnel in beiden Ohrläppchen. ...

mehr